Jersey Timnas Indonesia Disebut Mirip Singapura, Menpora Dito Beri Pembelaan

JAKARTA – Jersey terbaru Timnas Indonesia mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, jersey anyar tersebut dikatakan mirip dengan punya Timnas Singapura.

Menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, angkat bicara. Menurutnya tidak terlalu mirip, terlebih jersey anyar Skuad Garuda saat ini terinspirasi dari jersey pada tahun 1981.

Erspo yang merupakan apparel resmi Timnas Indonesia telah resmi merilis jersey untuk Skuad Garuda pada Senin (18/3/2024) sore WIB. Desain jersey kandang anyar Timnas Indonesia berwarna merah-merah dengan dibalut warna putih yang melingkar pada leher dan lengan. Sementara untuk jersey tandang berwarna putih-putih dengan balutan warna merah yang juga melingkar pada leher dan lengan.

Ada yang menilai kalau jersey yang terbilang simpel ini mirip seperti jersey Singapura. Pasalnya, dari segi corak warna dan desain tidak begitu jauh berbeda dengan jersey The Lions -julukan Timnas Singapura.

Menanggapi hal itu, Menpora Dito tidak merasa jersey Timnas Indonesia saat ini tidak mirip dengan Singapura. Pasalnya, desain jersey Skuad Garuda yang sekarang terinspirasi pada jersey tahun 1981 kala menang lawan Jepang 2-0.

“Saya rasa kalau dibilang mirip, tidak terlalu mirip sebenarnya, tapi pasti setiap jersi, benchmark dan desain jersi ini kan tidak banyak. Dan ini saya rasa mengambil dari, sudah lihat, dari 1981, jadi harusnya kita duluan,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (18/3/2024).