HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiba di Indonesia, Timnas Vietnam Langsung Gelar Latihan Tertutup di Lapangan ABC Malam Ini

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:00 WIB
Tiba di Indonesia, Timnas Vietnam Langsung Gelar Latihan Tertutup di Lapangan ABC Malam Ini
Timnas Vietnam akan langsung menggelar latihan perdana mereka di Indonesia malam ini (Foto: VFF)
A
A
A

TIMNAS Vietnam dikabarkan sudah tiba di Indonesia sore ini. Para penggawa The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- dilaporkan akan langsung menggelar latihan perdana mereka di Indonesia malam nanti.

Kabar tersebut diketahui dari salah satu akun di media sosial Instagram. Salah satu akun bernama @futboll.indonesiaa memposting foto para penggawa Timnas Vietnam yang sudah terlihat di bandara Soekarno-Hatta.

Pada foto tersebut terlihat para pemain Timnas Vietnam berjalan keluar dari bandara Soekarno-Hatta. Skuad The Golden Stars terlihat kompak dengan setelan biru-hitam.

"BREAKING NEWS Timnas Vietnam sudah tiba di Indonesia dan langsung menuju Hotel Penginapan. Welcome nguyennnn..," tulis akun tersebut.

Kabar mengenai Timnas Vietnam yang akan menggelar latihan hari ini juga disampaikan pihak PSSI. Mereka mengatakan skuad Timnas Vietnam akan melangsungkan latihan di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta pada pukul 19.00 WIB.

