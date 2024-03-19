Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Resmi Jadi Pemain Termahal di ASEAN Setelah Gabung Timnas Indonesia, Segini Harganya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |09:36 WIB
Thom Haye Resmi Jadi Pemain Termahal di ASEAN Setelah Gabung Timnas Indonesia, Segini Harganya!
Thom Haye resmi menjadi pemain termahal di ASEAN setelah gabung Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

THOM Haye resmi menjadi pemain termahal di ASEAN setelah gabung Timnas Indonesia. Lantas, berapa sih harga pasar gelandang SC Heerenveen tersebut?

Semalam, Thom Haye bersama Ragnar Oratmangoen resmi diambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Setelah diambil sumpah, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen langsung mendapatkan paspor dan KTP Indonesia pada Selasa (19/3/2024) pukul 02.00 WIB.

Thom Haye resmi mendapatkan paspor Indonesia. (Foto: PSSI)

(Thom Haye resmi mendapatkan paspor Indonesia. (Foto: PSSI)

Sekarang Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika proses perpindahan federasi berjalan cepat, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat diturunkan saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Timnas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Setelah mendapatkan paspor Indonesia, Thom Haye pun resmi keluar sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasar Thom Haye menembus Rp52,14 miliar.

Nominal itu jauh mengungguli pemain Timnas Filipina yang berada di posisi kedua, Gerrit Holtmann, yang berada di angka Rp34 miliar. Sama seperti Thom Haye, Gerrit Holtmann bukanlah pesepakbola sembarangan.

Ia saat ini memperkuat salah satu klub kasta teratas Liga Jerman, Darmstadt 98. Status Gerrit Holtmann adalah pemain VfL Bochum yang tengah dipinjamkan ke Darmstadt 98.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192573/jay_idzes-GLS3_large.jpg
5 Pesepakbola Top Termahal di Asia Tenggara 2025, Nomor 1 Jay Idzes Tembus Rp173 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192550/penasihat_teknis_pssi_jordi_cruyff_sepakat_gabung_ajax_amsterdam_jordicruyff-dIR9_large.jpg
PSSI Angkat Bicara soal Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/20/dusan_vlahovic.jpg
Barcelona Temukan Pengganti Lewandowski! Bintang Juventus Masuk Target Utama
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement