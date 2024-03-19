Thom Haye Resmi Jadi Pemain Termahal di ASEAN Setelah Gabung Timnas Indonesia, Segini Harganya!

Thom Haye resmi menjadi pemain termahal di ASEAN setelah gabung Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

THOM Haye resmi menjadi pemain termahal di ASEAN setelah gabung Timnas Indonesia. Lantas, berapa sih harga pasar gelandang SC Heerenveen tersebut?

Semalam, Thom Haye bersama Ragnar Oratmangoen resmi diambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Setelah diambil sumpah, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen langsung mendapatkan paspor dan KTP Indonesia pada Selasa (19/3/2024) pukul 02.00 WIB.

(Thom Haye resmi mendapatkan paspor Indonesia. (Foto: PSSI)

Sekarang Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika proses perpindahan federasi berjalan cepat, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat diturunkan saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Timnas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Setelah mendapatkan paspor Indonesia, Thom Haye pun resmi keluar sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasar Thom Haye menembus Rp52,14 miliar.

Nominal itu jauh mengungguli pemain Timnas Filipina yang berada di posisi kedua, Gerrit Holtmann, yang berada di angka Rp34 miliar. Sama seperti Thom Haye, Gerrit Holtmann bukanlah pesepakbola sembarangan.

BACA JUGA: Penyebab Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Absen di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK meski Sudah Pegang Paspor Indonesia

Ia saat ini memperkuat salah satu klub kasta teratas Liga Jerman, Darmstadt 98. Status Gerrit Holtmann adalah pemain VfL Bochum yang tengah dipinjamkan ke Darmstadt 98.