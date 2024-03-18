Desain Jersey Timnas Indonesia Dicibir Warganet, Ini Respons Erick Thohir

JAKARTA – Desain jersey anyar Timnas Indonesia mendapat cibiran dari warganet. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, pun langsung memberikan respons terkait hal tersebut.

Sebagaimana diketahui, Erspo yang merupakan apparel resmi Timnas Indonesia telah resmi merilis jersey untuk Skuad Garuda pada Senin (18/3/2024) sore WIB. Adapun desain jersey kandang anyar Timnas Indonesia berwarna merah-merah dengan dibalut sedikit warna putih. Sementara untuk jersey tandang berwarna putih-putih dengan balutan sedikit warna merah.

Bisa dibilang, jersey tersebut memang cukup sederhana. Namun desain yang sederhana itu menimbulkan ragam reaksi dari warganet. Tak sedikit juga yang kecewa karena jersey tersebut tidak sesuai dengan harapan.

Erick mewajari respons yang muncul dari warganet terkait jersey baru Timnas Indonesia yang diproduksi apparel lokal, Erspo. Dia merasa kalau nantinya para pecinta sepak bola Tanah Air lambat laun akan suka dengan jersey tersebut.

“Era demokrasi biasalah, ada yang suka ada yang tidak suka, nanti lama-lama suka,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (18/3/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyambut baik jersey yang telah dirilis oleh Erspo. Erick puas dengan sentuhan warna dan kualitas pada jersey Timnas Indonesia. Menurutnya kini hanya tinggal bagaimana Skuad Garuda bisa berprestasi dengan jersey terbarunya.