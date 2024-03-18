Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Elkan Baggott hingga Yance Sayuri Dicoret

JAKARTA - Daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah resmi dirilis. Tiga pemain yakni Jordi Amat, Elkan Baggott, dan Yance Sayuri dicoret pelatih Shin Tae-yong.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam sebanyak dua pertemuan. Adapun pada laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis (21/3/2024). Sedangkan laga kedua dimainkan di kandang Vietnam di Stadion My Dinh, Selasa (26/3/2024) mendatang.

Namun jelang bentrokan tersebut, tiga pemain Timnas Indonesia terpaksa harus absen. Ketiga pemain ini absen bukan tanpa alasan. Hal itu karena Jordi, Elkan, dan Yance mengalami cedera sehingga membuat pelatih Shin Tae-yong tidak membawanya dalam skuad untuk menghadapi Vietnam.

Namun begitu, Shin Tae-yong memanggil satu pemain untuk masuk dalak skuad Timnas Indonesia. Pemain itu adalah Arkhan Fikri. Dengan begitu, kedalaman Skuad Garuda saat ini dihuni oleh 26 pemain dari yang tadinya sebanyak 28 pemain.

Saat ini, skuad Garuda sudah datang di Jakarta sejak Minggu (17/3) dan sudah melakukan latihan ringan di hotel tempat menginap hari ini. Latihan perdana di lapangan akan dilakukan pada Senin (18/3) malam ini.

Pada pemanggilan ini, Muhammad Adisatryo (PSIS Semarang) kembali mendapat panggilan. Selain itu, ada nama-nama seperti Witan Sulaeman (Bhayangkara FC), Rizky Ridho (Persija), Egy Maulana (Dewa United), Yakob Sayuri (PSM) dan lain-lain.