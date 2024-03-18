Masyarakat Thailand Hina Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia Gara-Gara Prestasi Gila Gelandang Timnas Thailand Sarach Yooyen

MASYARAKAT Thailand dengan akun TikTok, @Thailxndftbl, menghina Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia gara-gara prestasi gila gelandang Timnas Thailand, Sarach Yooyen. Lantas, apa prestasi mentereng yang dimaksud akun di atas?

Sejak 1996, Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) menyelenggarakan turnamen dua tahunan bernama Piala AFF. Awalnya, turnamen ini bertajuk Piala Tiger, merujuk kepada sponsor utama ajang ini.

(Timnas Thailand 6 kali juara Piala AFF. (Foto: X/@changsuek)

Penamaan Piala Tiger berlangsung dari 1996 hingga 2004. Selanjutnya dari 2007 hingga 2022, nama turnamen adalanya Piala AFF.

Untuk edisi 2024 hingga seterusnya, nama turnamen kembali berubah menjadi ASEAN Championship. Dari sekian edisi turnamen ini terselenggara, negara mana yang paling sering juara?

Jawabannya adalah Thailand dengan enam gelar. Disusul Singapura denga empat trofi, Vietnam (dua) dan Malaysia (satu). Bagaimana dengan Timnas Indonesia?

Meski berstatus salah satu tim teras di Asia Tenggara, Timnas Indonesia tak pernah keluar sebagai yang terbaik. Pencapaian terbaik Timnas Indonesia hanya finis runner-up.