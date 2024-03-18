Ketakutan Timnas Indonesia Diperkuat Banyak Pemain Naturalisasi, Masyarakat Thailand Pamer Kemenangan Telak Thailand atas Skuad Garuda!

Justin Hubner, salah satu pemain naturalisasi asal Belanda yang memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

KETAKUTAN Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain naturalisasi, masyarakat Thailand pamer kemenangan telak Timnas Thailand U-23 atas skuad Garuda Muda. Akun TikTok @Thailxndftbl membagikan momen ketika Timnas Thailand U-23 menang 6-0 atas Timnas Indonesia U-23 racikan Aji Santoso di fase grup Asian Games 2014.

Saat itu, Chanathip Songkrasin menjadi motor serangan Timnas Thailand U-23. Sementara itu, Adisak Kraisorn keluar sebagai pencetak gol terbanyak di laga tersebut dengan dua gol.

(Masyarakat Thailand sindir Timnas Indonesia U-23 yang pernah dihajar Timnas Thailand U-23)

Namun, ada yang menarik dari caption yang diunggah akun di atas. Mereka menyebut Thailand 6-0 Belanda, sembari menampilkan emoji tengkorak dan tertawa. Belanda di atas merujuk kepada banyak pemain berdarah Belanda di skuad Timnas Indonesia saat ini.

Tercatat, ada sembilan pemain berdarah Belanda di skuad Timnas Indonesia saat ini. Sebut saja Justin Hubner, Sandy Walsh, Nathan Tjoe-A-On, Marc Klok, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Jay Idzes dan Rafael Struick.

Banyaknya pemain berdarah Belanda di skuad Timnas Indonesia juga sempat dsindir bek Timnas Vietnam, Do Duy Manh. Ia mengatakan bingung bakal menghadapi Timnas Indonesia atau Timnas Belanda di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024.

Selain itu, media Thailand, Sportstream, juga mengutarakan kekhawatiran atas banyaknya pemain berdarah di skuad Timnas Indonesia. Bisa ditarik kesimpulan, baik Timnas Vietnam dan Timnas Thailand sama-sama gentar dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia.