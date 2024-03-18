Kalah 0-2 dari Persis Solo, PSIS Semarang Pede Peluang ke Championship Series Belum Tertutup

BALIKPAPAN – Gilbert Agius tak ambil pusing dengan kekalahan 0-2 PSIS Semarang dari Persis Solo dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (17/3/2024). Sang pelatih mengaku tetap optimistis dengan peluang timnya ke babak championship series.

Gilbert Agius mengatakan kompetisi belum usai yang mana timnya masih punya kans melaju ke babak championship series. Oleh karena itu, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS akan memperjuangkan hal tersebut.

Saat ini PSIS berada di posisi kelima dengan 46 poin. Tim itu harus berada di posisi empat besar jika ingin lolos ke babak championship series.

"Kami tidak akan menyerah karena kami sudah melewati musim yang bagus. Yang pasti kami masih optimis untuk bisa masuk 4 besar dan bisa ke fase Championship Series,” kata Gilbert Agius dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (18/3/2024).

Pelatih asal Malta itu mengatakan timnya harus lebih baik lagi di laga-laga ke depan. Hal tersebut agar PSIS tidak kehilangan poin demi poin lagi.

"Kami harus lebih banyak improvisasi lagi di sisa laga yang ada," ucapnya.