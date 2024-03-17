Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas India Segera Bertemu di Laga Uji Coba, Kapan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |21:24 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas India Segera Bertemu di Laga Uji Coba, Kapan?
Timnas Indonesia dijadwalkan beruji coba dengan Timnas India (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia direncanakan beruji coba dengan Timnas India. Hal itu diungkap oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, belum lama ini.

Laga uji coba itu rencananya digelar dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara India dengan Indonesia. Chakravorty mengatakan, pihaknya sedang menjembatani negosiasi antara Federasi Sepakbola India (AIFF) dengan PSSI.

Timnas Irak vs Timnas India berlangsung sengit (Foto: Instagram/@indianfootball)

Ide itu muncul dari diskusi antara Chakravorty dengan PSSI. Ternyata, permintaan formal untuk mengagendakan laga uji coba itu sudah diserahkan kepada AIFF.

"Saya sedang berdiskusi dengan PSSI dan AIFF untuk membawa tim nasional (India) ke sini," ungkap Chakravorty, dikutip dari Times of India, Minggu (17/3/2024).

"India dan Indonesia sedang bekerja sama dalam bidang olahraga yang sama-sama digemari di kedua negara. Kami mungkin sama-sama tidak bagus dalam ranking FIFA, tetapi gairahnya terlihat di sana, dan itu menyatukan orang-orang," sambung pria asal India itu.

"Ini akan jadi kado yang indah bagi masyarakat India dan Indonesia ketika kita merayakan 75 tahun jalinan hubungan diplomatik," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
