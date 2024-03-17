Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemulihan Cedera, Marc Klok Tetap Bertekad Main saat Timnas Indonesia Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |18:00 WIB
Pemulihan Cedera, Marc Klok Tetap Bertekad Main saat Timnas Indonesia Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Penggawa Timnas Indonesia, Marc Klok (Foto: PSSI)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok tetap bertekad tampil untuk Timnas Indonesia meski masih dalam pemulihan cedera. Dia berkeinginan untuk bermain saat Skuad Garuda menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini berkeinginan untuk menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia. Sebab dia juga berkeinginan untuk bisa mempersembahkan kemenangan.

“Saya rasa ini adalah momen untuk dinikmati dan ada banyak hal lainnya,” kata Marc Klok, Minggu (17/3/2024).

Pemilik nomor punggung 23 ini akui masih merasakan nyeri di bagian tendon achillesnya. Menurut dokter tim, dia diharuskan beristirahat agar mempercepat proses pemulihan.

“Saya hanya perlu istirahat, tendon saya butuh pengobatan dan pemulihan dari inflamasi,” tuturnya.

Akan tetapi, Marc Klok mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Sebab dia berkeinginan untuk selalu terlibat di setiap pertandingan, baik itu Persib maupun Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
