Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Ragu Lepas Marc Klok ke Timnas Indonesia, Dokter Tim Ungkap Kondisi sang Pemain

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |18:08 WIB
Persib Bandung Ragu Lepas Marc Klok ke Timnas Indonesia, Dokter Tim Ungkap Kondisi sang Pemain
Marc Klok mengalami masalah sehingga Persib Bandung ragu untuk melepasnya ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani, membeberkan kondisi Marc Klok. Pasalnya, gelandang naturalisasi asal Belanda itu sempat ragu dilepas Maung Bandung untuk bergabung dengan Timnas Indonesia karena mengalami cedera.

Rafi menjelaskan Klok bukan mengalami cedera. Namun, gelandang bernomor punggung 23 itu merasakan keluhan di bagian tendon achilles.

Dokter tim Persib Bandung, dr. Rafi Ghani

“Jadi memang keluhannya tuh akan terasa setelah menjalani pertandingan atau habis latihan dengan intensitas tinggi,” kata Rafi kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/3/2024).

Lebih lanjut, Rafi membenarkan Klok sempat bermain penuh di beberapa laga bersama Persib Bandung. Pemain berusia 30 tahun itu juga turu saat melawan Persija Jakarta, Sabtu 9 Maret 2024 sore WIB.

“Memang saat pertandingan tidak apa-apa, tapi setelahnya ada rasa nyeri. Ini yang sering dikeluhkan Marc Klok selama ini,” bebernya.

Dokter Rafi mengaku sudah melakukan upaya untuk mengetahui penyebab yang membuat Klok mengalami rasa nyeri. Ia sudah melakukan pemeriksaan melalui x-ray, ultrasonografi (USG) hingga magnetic resonance imaging (MRI).

“Tadi pagi sudah kami lakukan pemeriksaan, sekarang hanya tinggal nunggu hasil,” tukas Rafi.

“Kita harus lihat dulu hasilnya. Apakah dia butuh istirahat, butuh penyembuhan atau gimana karena dia juga ada panggilan timnas. Jadi nanti tergantung hasilnya seperti apa,” tandas sang dokter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659221/debut-manis-atlet-cilik-asal-bekasi-sabet-emas-di-kejurnas-taekwondo-koni-cup-2025-ahj.webp
Debut Manis! Atlet Cilik Asal Bekasi Sabet Emas di Kejurnas Taekwondo KONI Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/06/01/fabio_capello.jpg
Serie A 2025-2026: Fabio Capello Prediksi 5 Klub Berpeluang Besar Raih Gelar, Termasuk Juventus!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement