Persib Bandung Ragu Lepas Marc Klok ke Timnas Indonesia, Dokter Tim Ungkap Kondisi sang Pemain

Marc Klok mengalami masalah sehingga Persib Bandung ragu untuk melepasnya ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@marcklok)

BANDUNG - Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani, membeberkan kondisi Marc Klok. Pasalnya, gelandang naturalisasi asal Belanda itu sempat ragu dilepas Maung Bandung untuk bergabung dengan Timnas Indonesia karena mengalami cedera.

Rafi menjelaskan Klok bukan mengalami cedera. Namun, gelandang bernomor punggung 23 itu merasakan keluhan di bagian tendon achilles.

“Jadi memang keluhannya tuh akan terasa setelah menjalani pertandingan atau habis latihan dengan intensitas tinggi,” kata Rafi kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/3/2024).

Lebih lanjut, Rafi membenarkan Klok sempat bermain penuh di beberapa laga bersama Persib Bandung. Pemain berusia 30 tahun itu juga turu saat melawan Persija Jakarta, Sabtu 9 Maret 2024 sore WIB.

“Memang saat pertandingan tidak apa-apa, tapi setelahnya ada rasa nyeri. Ini yang sering dikeluhkan Marc Klok selama ini,” bebernya.

Dokter Rafi mengaku sudah melakukan upaya untuk mengetahui penyebab yang membuat Klok mengalami rasa nyeri. Ia sudah melakukan pemeriksaan melalui x-ray, ultrasonografi (USG) hingga magnetic resonance imaging (MRI).

“Tadi pagi sudah kami lakukan pemeriksaan, sekarang hanya tinggal nunggu hasil,” tukas Rafi.

“Kita harus lihat dulu hasilnya. Apakah dia butuh istirahat, butuh penyembuhan atau gimana karena dia juga ada panggilan timnas. Jadi nanti tergantung hasilnya seperti apa,” tandas sang dokter.