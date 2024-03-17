Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Meroket Drastis jika 2 Kali Menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:45 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Meroket Drastis jika 2 Kali Menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia saat mengalahman Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia meroket drastis jika menang dua kali atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim akan berhadapan di putaran kedua fase grup.

Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SGBK). Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Rabu 21 Maret 2024 mendatang.

Kemudian pada leg kedua, gantian Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- yang akan bertamu ke Vietnam. Timnas Indonesia akan bertandang ke My Dinh National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024.

Ranking Timnas Indoneia akan naik drastis jika bisa meraih kemenangan pada dua laga tersebut. Dilansir dari laman football-ranking.com, satu kemenangan atas Vietnam menghasilkan 15,37 poin di ranking FIFA.

Artinya, kika dua kali menang pasukan Shin Tae-yong otomatis meraup 30,74 poin. Tambahan poin tersebut membuat perolehan poin skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1,103.40 angka.

Halaman:
1 2
      
