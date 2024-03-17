2 Kekuatan Timnas Indonesia Ini Bikin Gelandang Vietnam Ketar-ketir Jelang Main di SUGBK

HANOI – Gelandang Timnas Vietnam, Do Hung Dung, ketar-ketir dalam menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menilai ada dua faktor kekuatan yang jadi kekuatan Timnas Indonesia jelang bermain kandang, yakni fisik dan mental.

Ya, Timnas Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia dalam dua pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 21 Maret 2024.

Kemudian, pertandingan berikutnya akan dihelat di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024. Dua pertandingan itu krusial bagi kedua tim untuk membuka peluang lolos ke babak kualifikasi selanjutnya.

Jelang laga tersebut, Do Hung Dung mengakui Timnas Indonesia akan memaksa Vietnam mengikuti permain yang mengutamakan kekuatan dan fisik. Gaya permainan tersebut bakal melelahkan The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam.

"Indonesia berusaha memaksa tim Vietnam untuk mengikuti gaya bermain yang mengutamakan kekuatan dan fisik. Gaya bermain ini cukup melelahkan, namun Indonesia tidak punya banyak waktu untuk berlatih bersama," kata Do Hung Dung, dikutip dari VTC News, Minggu (17/3/2024).

Meski begitu, Do Hung Dung menjelaskan minimnya waktu berlatih bersama membuat Timnas Indonesia tak memiliki permainan yang jelas. Namun, dia menyadari fisik dan mental bermain di kandang membuat Timnas Indonesia akan sangat sulit dikalahkan di SUGBK.

"Oleh karena itu, tim ini kurang memiliki gaya bermain yang jelas. Ketika Indonesia menggunakan kekuatan fisik dan mental di kandang, maka akan sangat menyulitkan semua lawan," jelas Do Hung Dung.