Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Main Penuh, FC Dallas Tumbang 1-3 dari Whitecaps di MLS 2024

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, baru saja membela klubnya, FC Dallas, dalam laga keempat musim reguler MLS 2024. Maarten Paes yang bermain penuh sayangnya gagal membawa FC Dallas menang.

Duel FC Dallas melawan Whitecaps digelar di Toyota Stadium, Minggu (17/3/2024) pagi WIB. FC Dallas tumbang dengan skor 1-3 dalam laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

FC Dallas memiliki peluang bagus untuk mencetak gol pada menit ke-15. Petar Musa melepaskan serangan berbahaya ke gawnag lawan lewat sundulannya. Tetapi sayang, bola masih melebar dari gawang Whitecaps.

Sementara itu, Maarten Paes hanya bisa terdiam pada menit ke-25. Tendangan Mathías Laborda mengarah ke sisi kanan gawangnya membuat bola bisa menggetarkan mistar gawang. Whitecaps pun unggul 1-0.

Gawang Maarten Paes kembali kemasukan pada menit ke-29, setelah sundulan Brian White menyentuh tanah terlebih dahulu membuatnya kesulitan untuk menghalau bola. FC Dallas makin tertinggal 0-2.

FC Dallas akhirnya bisa sukses memangkas jarak pada menit ke-40. Sundulan Sebastian Lletget tak mampu diantisipasi oleh kiper Whitecaps, Yohei Takaoka.

Kendati demikian, Maarten Paes kembali harus mengambil bola dari dalam gawangnya usai sundulan Fafa Picault membuat Whitecaps unggul 3-1 pada menit ke-42. Jelang akhir babak pertama, tendangan Petar Musa masih belum bisa membuat FC Dallas mengejar ketertinggalan.