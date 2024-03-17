5 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Timnas Vietnam, Nomor 1 Pemain Naturalisasi!

Shin Tae-yong siap membawa Timnas Indonesia berjaya. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

5 pemain langganan Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Timnas Vietnam akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada pemain naturalisasi yang kerap jadi andalan Shin Tae-yong.

Ya, Timnas Indonesia akan kembali berlaga dalam lanjutan Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bulan ini, skuad Garuda akan melawan Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat.

Pertemuan pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024. Kemudian, skuad Garuda akan bertandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024.

Jelang duel itu, Shin Tae-yong memanggil sederet pemain terbaiknya. Tetapi, beberapa pemain andalan Timnas Indonesia dicoret Shin Tae-yong. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain langganan Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Timnas Vietnam.

5. Ernando Ari





Salah satu pemain langganan Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Timnas Vietnam adalah Ernando Ari. Kiper andalan Shin Tae-yong ini tak masuk daftar pemain Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bulan ini.

Penyebabnya, Ernando Ari tengah mengalami cedera. Alhasil, Shin Tae-yong tampaknya akan lebih mengandalkan Nadeo Argawinata.

4. Adam Alis





Kemudian, ada Adam Alis. Gelandang Borneo FC ini juga tak masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia.

Sejauh ini, Adam Alis sudah mengumpulkan 7 caps di Timnas Indonesia senior. Adam Alis sendiri sebenarnya tampil cukup apik di klub dengan sudah mentas di 28 laga dengan membukukan 3 gol dan 4 assist.