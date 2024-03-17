Diajak Penggemar Gabung Arsenal, Kylian Mbappe: Tidak Mungkin!

Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, memberikan respons kocak saat dibujuk untuk bergabung dengan Arsenal oleh seorang fans klub Liga Inggris tersebut. Ia tertawa sambil mengatakan tidak mungkin merapat ke klub London Utara itu karena di sana terlalu dingin.

The Gunners memang sempat berminat mendatangkan Mbappe dari AS Monaco pada musim panas 2017. Kala itu, sang pelatih, Arsene Wenger, sangat berharap bisa mendapatkannya.

Akan tetapi, pada akhirnya bintang asal Prancis itu lebih memilih untuk bergabung dengan PSG. Ia pun bertransformasi menjadi pemain kelas dunia di klub raksasa Liga Prancis itu dengan membukukan 169 gol dari 199 penampilan di liga domestik.

Kini, Mbappe dilaporkan bakal segera meninggalkan Les Parisiens begitu kontraknya habis pada 30 Juni 2024. Ia kemungkinan besar akan merapat ke Real Madrid karena kedua belah pihak disebut telah mencapai kesepakatan.

Kendati demikian, ternyata masih banyak penggemar Arsenal yang mengharapkannya merapat ke Emirates Stadium. Mereka ingin Mbappe mengikuti jejak Thierry Henry, yang berasal dari Prancis dan menjadi legenda di klub kesayangannya.

Namun, Mbappe telah memastikan tak mungkin merapat ke tim asuhan Mikel Arteta itu. Hal itu terjawab saat ditanya oleh seorang penggemar untuk bergabung dengan Arsenal yang diabadikan lewat sebuah video singkat yang beredar di media sosial Twitter.

“Datanglah ke Arsenal,” kata penggemar itu yang berada tepat di sisinya.

Lalu, Mbappe menjawab sambil tertawa tak mungkin dia bergabung dengan Arsenal. Ia pun menjelaskan mengapa hal itu mustahil terjadi.