Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diajak Penggemar Gabung Arsenal, Kylian Mbappe: Tidak Mungkin!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |03:17 WIB
Diajak Penggemar Gabung Arsenal, Kylian Mbappe: Tidak Mungkin!
Kylian Mbappe mengaku mustahil bergabung dengan Arsenal! (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
A
A
A

PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, memberikan respons kocak saat dibujuk untuk bergabung dengan Arsenal oleh seorang fans klub Liga Inggris tersebut. Ia tertawa sambil mengatakan tidak mungkin merapat ke klub London Utara itu karena di sana terlalu dingin.

The Gunners memang sempat berminat mendatangkan Mbappe dari AS Monaco pada musim panas 2017. Kala itu, sang pelatih, Arsene Wenger, sangat berharap bisa mendapatkannya.

Kylian Mbappe beraksi di laga PSG vs Reims (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Akan tetapi, pada akhirnya bintang asal Prancis itu lebih memilih untuk bergabung dengan PSG. Ia pun bertransformasi menjadi pemain kelas dunia di klub raksasa Liga Prancis itu dengan membukukan 169 gol dari 199 penampilan di liga domestik.

Kini, Mbappe dilaporkan bakal segera meninggalkan Les Parisiens begitu kontraknya habis pada 30 Juni 2024. Ia kemungkinan besar akan merapat ke Real Madrid karena kedua belah pihak disebut telah mencapai kesepakatan.

Kendati demikian, ternyata masih banyak penggemar Arsenal yang mengharapkannya merapat ke Emirates Stadium. Mereka ingin Mbappe mengikuti jejak Thierry Henry, yang berasal dari Prancis dan menjadi legenda di klub kesayangannya.

Namun, Mbappe telah memastikan tak mungkin merapat ke tim asuhan Mikel Arteta itu. Hal itu terjawab saat ditanya oleh seorang penggemar untuk bergabung dengan Arsenal yang diabadikan lewat sebuah video singkat yang beredar di media sosial Twitter.

“Datanglah ke Arsenal,” kata penggemar itu yang berada tepat di sisinya.

Lalu, Mbappe menjawab sambil tertawa tak mungkin dia bergabung dengan Arsenal. Ia pun menjelaskan mengapa hal itu mustahil terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.jpg
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/aston_villa_menang_comeback_2_1_atas_tuan_rumah_ch.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Chelsea Kena Comeback Aston Villa, Peta Persaingan Terguncang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement