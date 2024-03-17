Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Main Penuh, Bristol Rovers Telan Kekalahan Telak di Laga Tandang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |01:07 WIB
Elkan Baggott Main Penuh, Bristol Rovers Telan Kekalahan Telak di Laga Tandang
Elkan Baggott tak bisa menghindarkan Bristol Rovers dari kekalahan (Foto: Twitter/@Official_BRFC)
A
A
A

LINCOLN – Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, tak mampu berbuat banyak untuk membuat klubnya, Bristol Rovers, terhindar dari kekalahan saat bertandang ke markas Lincoln City dalam laga lanjutan League One 2023-2024 alias divisi tiga Liga Inggris. Pertandingan itu berlangsung pada Sabtu (16/3/2024) malam WIB di Sincil Bank Stadium.

Baggot turun sebagai starter dalam pertandingan ini. Ia bermain di sisi kiri dalam skema tiga bek yang digunakan oleh Bristol Rovers dalam formasi 3-4-3 di mana dia ditandemkan dengan Connor Taylor dan Tristan Crama.

Elkan Baggott

Sayangnya, Baggott dan barisan pertahanan Bristol Rovers kerepotan sejak menit awal untuk menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Lincoln City, yang menerapkan formasi 3-5-2. Dua striker lawan benar-benar menjadi momok menakutkan.

Benar saja, pada menit 11, Bristol Rovers sudah kebobolan lewat gol yang ditorehkan Paudie O’Connor. Bahkan, delapan menit kemudian tim tuan rumah menggandakan keunggulan menjadi 2-0 via gol Joe Taylor.

Permainan cepat dan bola-bola panjang yang diterapkan oleh Lincoln City benar-benar membuat Baggot kewalahan. Pada menit 23, Bristol Rovers lagi-lagi kebobolan oleh gol kedua Joe Taylor.

Pada babak kedua, pergerakan Joe Taylor sangat sulit untuk dibaca oleh Baggot dan juga koleganya lewat serangan-serangan balik cepat yang mereka lakukan. Alhasil, ia sukses membukukan hattrick pada menit 55 yang membuat Lincoln unggul 4-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660587/hasil-piala-aff-futsal-u16-indonesia-lolos-final-usai-tahan-imbang-thailand-33-ciu.jpg
Hasil Piala AFF Futsal U-16: Indonesia Lolos Final usai Tahan Imbang Thailand 3-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Bocorkan Rahasia Jadi Bek Andalan Serie A: Jauhi Pesta dan Alkohol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement