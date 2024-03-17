Elkan Baggott Main Penuh, Bristol Rovers Telan Kekalahan Telak di Laga Tandang

LINCOLN – Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, tak mampu berbuat banyak untuk membuat klubnya, Bristol Rovers, terhindar dari kekalahan saat bertandang ke markas Lincoln City dalam laga lanjutan League One 2023-2024 alias divisi tiga Liga Inggris. Pertandingan itu berlangsung pada Sabtu (16/3/2024) malam WIB di Sincil Bank Stadium.

Baggot turun sebagai starter dalam pertandingan ini. Ia bermain di sisi kiri dalam skema tiga bek yang digunakan oleh Bristol Rovers dalam formasi 3-4-3 di mana dia ditandemkan dengan Connor Taylor dan Tristan Crama.

Sayangnya, Baggott dan barisan pertahanan Bristol Rovers kerepotan sejak menit awal untuk menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Lincoln City, yang menerapkan formasi 3-5-2. Dua striker lawan benar-benar menjadi momok menakutkan.

Benar saja, pada menit 11, Bristol Rovers sudah kebobolan lewat gol yang ditorehkan Paudie O’Connor. Bahkan, delapan menit kemudian tim tuan rumah menggandakan keunggulan menjadi 2-0 via gol Joe Taylor.

Permainan cepat dan bola-bola panjang yang diterapkan oleh Lincoln City benar-benar membuat Baggot kewalahan. Pada menit 23, Bristol Rovers lagi-lagi kebobolan oleh gol kedua Joe Taylor.

Pada babak kedua, pergerakan Joe Taylor sangat sulit untuk dibaca oleh Baggot dan juga koleganya lewat serangan-serangan balik cepat yang mereka lakukan. Alhasil, ia sukses membukukan hattrick pada menit 55 yang membuat Lincoln unggul 4-0.