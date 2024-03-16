Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Hampir Pasti Dicoret di Leg I Lawan Timnas Vietnam, Nomor 1 Thom Haye!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |10:31 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Hampir Pasti Dicoret di Leg I Lawan Timnas Vietnam, Nomor 1 Thom Haye!
Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret di leg I melawan Vietnam. (Foto: REUTERS)
SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang hampir pasti dicoret di leg I melawan Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Untuk menghadapi laga ini, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain. Namun, dari 28 pemain yang dipanggil, hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan, baik untuk laga pada 21 dan 26 Maret 2024.

Hal itu berarti, Shin Tae-yong harus mencoret lima pemain, baik untuk pertandingan 21 dan 26 Maret 2024. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi dicoret?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang hampir pasti dicoret di leg I lawan Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024:

5. Wahyu Prasetyo (PSIS Semarang)

Wahyu Prasetyo

Sulit melihat Wahyu Prasetyo menembus persaingan di lini belakang Timnas Indonesia. Sebab, di sana bercokol nama-nama beken seperti Justin Hubner, Elkan Baggott, Jordi Amat dan Rizky Ridho.

Belum lagi ada Sandy Walsh dan Nathan Tjoe-A-On yang dapat diperankan sebagai bek tengah. Jadi, hanya masalah waktu bagi Wahyu Prasetyo untuk dicoret dari skuad Timnas Indonesia.

4. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Munculnya nama Asnawi Mangkualam di daftar ini bukan karena kalah saing, melainkan yang bersangkutan harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Sebelumnya, pemain milik Port FC itu terkena masing-masing satu kartu kuning saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 dengan Filipina di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

