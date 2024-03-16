Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Angkat Bicara soal PSG yang Kepincut Marcus Rashford

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |09:52 WIB
Erik ten Hag Angkat Bicara soal PSG yang Kepincut Marcus Rashford
Erik Ten Hag dan Marcus Rashford. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Manchester United, Erik ten Hag, angkat bicara soal Paris Saint-Germain (PSG) yang kepincut salah satu pemainnya, yakni Marcus Rashford. Dia memberi isyarat tegas bahwa Rashford tidak dijual musim panas ini.

Ya, Marcus Rashford dikabarkan jadi bidikan PSG. Les Parisiens -julukan PSG- memang sedang mencari penyerang mengingat Kylian Mbappe hampir dipastikan bergabung dengan Real Madrid mulai musim depan.

Marcus Rashford

Namun demikian, keinginan PSG tampaknya tidak akan terwujud dengan mudah. Sebab, Ten Hag baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengenai nasib Rashford bersama Manchester United.

Pelatih asal Belanda itu mengisyaratkan, Rashford tidak tersedia untuk dijual pada bursa transfer musim panas ini. Namun tentu saja, nasib Rashford juga bergantung pada keputusan manajemen klub.

“Kami tidak mengontraknya musim lalu selama lima tahun dengan niat menjualnya sekarang,” kata Ten Hag, dilansir dari EPL Index, Sabtu (16/3/2024).

Halaman:
1 2
      
