Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Proses Naturalisasi Nathan Tjoe-A-On Dipercepat Dibongkar Erick Thohir

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |18:45 WIB
Penyebab Proses Naturalisasi Nathan Tjoe-A-On Dipercepat Dibongkar Erick Thohir
Nathan Tjoe-A-On dan Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PENYEBAB proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dipercepat dibongkar Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan waktu yang sedikit menjadi penyebab utamanya.

Nathan Tjoe-A-On sudah resmi mendapat status kewarganegaraan Indonesia pada Senin 11 Maret 2024. Pemain SC Heerenveen itu melakukan pengambilan sumpah di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno Hatta.

Nathan Tjoe-A-On

Pengambilan sumpah Nathan lebih cepat dari beberapa pemain lainnya, seperti Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye. Kedua pemain itu masih menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres), pengambilan sumpah, hingga perpindahan federasi.

Sementara Nathan, dia memang seharusnya sudah diambil sumpah sejak Desember 2023. Namun, karena padatnya jadwal klub, dia harus mencari waktu kosong untuk merapat ke Indonesia.

Erick Thohir mengatakan alasan Nathan lebih cepat dari yang lain karena hanya mempunyai waktu pendek. Menurutnya, ini merupakan hasil manis dari pemanfaatan waktu yang sempit. Selain itu, ini bentuk komitmen kerja cepat dari seluruh elemen yang membantu proses naturalisasi.

"Karena pemain ini punya waktu pendek, mereka bahkan datang 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses surat-surat. Kembali, kalau kita kerjanya hanya monoton, kita mau ada dobrakan dan percepatan," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis (14/3/2024).

"Sama kalau ditanya persiapan Timnas U-17 dan U-20, kenapa dipersiapkan dari sekarang karena kita tidak mau seperti kemarin tuan rumah U-17 kita baru mempersiapkan tim empat bulan. Sekarang sudah setahun kita persiapkan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191905/timnas_indonesia-NQ91_large.jpg
Resmi! Ini Daftar 5 Nominasi Pemain Terbaik PSSI Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191823/john_herdman-8WDg_large.jpg
Media Asing Buka-bukaan Bongkar Penyebab John Herdman Pilih Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191783/john_herdman-OLRQ_large.jpg
Kisah John Herdman, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Ternyata Pernah Buat Gawang Maarten Paes Kebobolan 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660055/ganyang-malaysia-timnas-futsal-indonesia-u19-segel-tiket-semifinal-dengan-status-juara-grup-gii.webp
Ganyang Malaysia, Timnas Futsal Indonesia U-19 Segel Tiket Semifinal dengan Status Juara Grup!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/sebastian_hertner.jpg
Tragedi Maut di Resor Ski! Mantan Pemain Timnas Jerman Tewas Jatuh dari Kereta Gantung, Istri Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement