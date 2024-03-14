Penyebab Proses Naturalisasi Nathan Tjoe-A-On Dipercepat Dibongkar Erick Thohir

PENYEBAB proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dipercepat dibongkar Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan waktu yang sedikit menjadi penyebab utamanya.

Nathan Tjoe-A-On sudah resmi mendapat status kewarganegaraan Indonesia pada Senin 11 Maret 2024. Pemain SC Heerenveen itu melakukan pengambilan sumpah di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno Hatta.

Pengambilan sumpah Nathan lebih cepat dari beberapa pemain lainnya, seperti Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye. Kedua pemain itu masih menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres), pengambilan sumpah, hingga perpindahan federasi.

Sementara Nathan, dia memang seharusnya sudah diambil sumpah sejak Desember 2023. Namun, karena padatnya jadwal klub, dia harus mencari waktu kosong untuk merapat ke Indonesia.

Erick Thohir mengatakan alasan Nathan lebih cepat dari yang lain karena hanya mempunyai waktu pendek. Menurutnya, ini merupakan hasil manis dari pemanfaatan waktu yang sempit. Selain itu, ini bentuk komitmen kerja cepat dari seluruh elemen yang membantu proses naturalisasi.

BACA JUGA: Erick Thohir Sebut Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Berpeluang Main saat Timnas Indonesia Tandang ke Vietnam

"Karena pemain ini punya waktu pendek, mereka bahkan datang 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses surat-surat. Kembali, kalau kita kerjanya hanya monoton, kita mau ada dobrakan dan percepatan," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis (14/3/2024).

"Sama kalau ditanya persiapan Timnas U-17 dan U-20, kenapa dipersiapkan dari sekarang karena kita tidak mau seperti kemarin tuan rumah U-17 kita baru mempersiapkan tim empat bulan. Sekarang sudah setahun kita persiapkan," sambungnya.