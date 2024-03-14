Dokumen Selesai Ditandatangani Ketua DPR RI, Tiga Pemain Keturunan Berpeluang Didaftarkan ke Skuad Timnas Indonesia

Timnas Indonesia akan kedatangan pemain keturunan untuk menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Dokumen naturalisasi tiga pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen Maarten Paes, dan Thom Haye sudah selesai ditandatangani Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dengan demikian, proses naturalisasi ketiga pemain itu bisa dilanjutkan dan Ragnar-Thom berpeluang didaftarkan ke skuad Timnas Indonesia.

PSSI sedang menggeber proses naturalisasi Ragnar, dan Thom untuk didaftarkan ke skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pendaftaran pemain akan ditutup pada hari ini, Rabu (13/3/2024).

Dengan waktu yang tersisa, dokumen naturalisasi Ragnar, dan Thom kini sudah mendapat tanda tangan dari Puan Maharani. PSSI pun mengapresiasi kinerja DPR RI yang terus membantu dalam proses naturalisasi pemain ini.

‘’PSSI juga mengucapkan Terima kasih kepada Komisi X dan III DPR yang selama ini selalu membantu PSSI terkait program naturalisasi. Terima kasih juga kepada Ketua DPR, Puan Maharani yang telah menandatangani permohonan pewarganegaraan ini,” kata Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (13/3/2024).

Untuk selanjutnya, mereka tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres) dan pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Setelah itu, akan dilakukan proses perpindahan federasi ke PSSI.