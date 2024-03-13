Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sambut Ramadhan, Clarence Seedorf Ajak Umat Muslim untuk Selalu Bersyukur

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |13:21 WIB
Sambut Ramadhan, Clarence Seedorf Ajak Umat Muslim untuk Selalu Bersyukur
Legenda Real Madrid, Clarence Seedorf bersama sang istri, Sophia Makramati. (Foto: Instagram/clarenceseeforf)
A
A
A

LEGENDA Real Madrid, Clarence Seedorf mengajak umat muslim di seluruh dunia untuk memanfaatkan bulan suci Ramadhan sebaik mungkin. Ia pun berpesan agar bulan suci Ramadhan ini digunakan untuk hal-hal baik, termasuk untuk menikmati dengan damai, saling memaafkan serta bersyukur.

Untuk yang belum tahu, Seedorf kini juga merayakan Ramadhan. Sebab ia sudah resmi memeluk agama Islam beberapa tahun yang lalu.

Tepatnya pada Maret 2022, Clarence Seedorf secara mengejutkan mengumumkan telah mualaf. Meski sudah memeluk Islam, tetapi ia tak ingin mengganti nama dari pemberian orang tuanya.

Sementara Ramadan 2024 menjadi kali kedua Clarence Seedorf menjalankan ibadah puasa. Ia pun mengirimkan pesan kepada semua umat musim di seluruh dunia melalui Instagram pribadinya.

Clarence Seedorf

Clarence Seedorf berpesan kepada umat muslim untuk menikmati Ramadhan dengan tenang dan orang-orang tercinta. Ia juga ingin Ramadhan kali ini, semua orang menjalani hidup dengan damai, saling memanfaatkan, peduli dan bersyukur.

"Assalamualaikum untuk semua saudara-saudaraku di dunia. Mari rayakan hidup, mari nikmati momen refleksi kehidupan dan tentu saja mari berbagi hati dengan orang-orang tercinta dan dunia,” kata Clarence Seedorf dikutip dari Instagramnya, Rabu (13/3/2024).

Halaman:
1 2
      
