HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pemain Indonesia yang Merantau ke Jepang Sebelum Justin Hubner

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |07:35 WIB
Daftar Pemain Indonesia yang Merantau ke Jepang Sebelum Justin Hubner
Justin Hubner dipinjamkan ke Cerezo Osaka (Foto: Instagram/Cerezo Osaka)
A
A
A

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner resmi bergabung ke klub Jepang, Cerezo Osaka. Hubner pindah ke klub barunya itu dengan stasus pinjaman dari Wolverhampton U-21.

Kabar ini jelas mengejutkan bagi para pecinta sepakbola Tanah Air. Tidak sedikit bahkan yang beranggapan pindahnya Hubner ke Cerezo Osaka sebagai penurunan karier. Sebelum Justin Hubner, berikut daftar pemain Indonesia yang pernah merantau ke Jepang

4. Stefano Lilipaly


Pertama ada penggawa Bali United, Stefano Lilipaly. Dia pernah mencicipi ketatnya persaingan Liga Jepang bersama klub J2 League, Consadole Sapporo pada 2014 lalu.

Karier Lilipaly di Consadole Sapporo hanya bertahan tujuh bulan. Ia memutuskan cabut setelah tidak mendapatkan satu penampilan di klub J2 tersebut, sebelum pada akhirnya ia bergabung dengan Persija di tahun yang sama.

3. Ricky Yacobi


Ricky Yacobi merupakan pemain Indonesia pertama yang merumput di Jepang. Penyerang Timnas Indonesia itu dipinang oleh klub Jepang, Matsushita yang saat ini dikenal sebagai Gamba Osaka pada tahun 1988.

Sayang, kariernya di sana tak berjalan mulus. Dia pun memutuskan kembali ke Arseto Solo setelah hanya mencatatkan enam penampilan dan satu gol untuk Matsushita.

Halaman:
1 2
      
