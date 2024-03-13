Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Hancur Lebur meski Sempat Merumput di Luar Negeri, Nomor 1 Pernah Jadi Host di Acara TV

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |02:04 WIB
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Hancur Lebur meski Sempat Merumput di Luar Negeri, Nomor 1 Pernah Jadi Host di Acara TV
Syamsir Alam saat memperkuat Timnas Indonesia U-19 (Foto: Instagram/Syamsir Alam)
LIMA pesepakbola Indonesia yang kariernya hancur lebur meski sempat merumput di luar negeri akan menjadi pembahasan kali ini. Beberapa dari mereka bahkan sempat merasakan bermain di Eropa.

Kali ini Okezone akan membahas lima pesepakbola Indonesia yang kariernya hancur lebur meski sempat merumput di luar negeri. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Zainal Haq


Pertama ada nama Zainal Haq yang pernah tergabung di skuad Timnas Indonesia U-19. Dia sempat bermain untuk CS Vise (Belgia) pada 2011-2014 lalu. Zainal Haq juga sebelumnya tercatat bermain untuk klub Uruguay Penarol U-19.

Sayangnya, karier Zainal Haq tidak sesuai ekspektasi. Dia gagal mendapat kepercayaan untuk bermain di timnas senior. Sementara di kompetisi Liga 1, dia pernah bermain untuk Persela Lamongan dan Kalteng Putra

4. Alan Martha


Alan Martha merupakan tandem Syamsir Alam di lini depan Timnas Indonesia U-19. Kolaborasi keduanya tak hanya terjadi di Timnas Indonesia U-19, tapi juga di tim SAD Uruguay.

Namun, setelah kembali ke Indonesia, karier sepakbola Alan Martha meredup. Sempat membela Sriwijaya FC, Kalteng Putra, Celebest FC hingga Persikad Depok, Alan Martha memutuskan pensiun dini di usia 25 tahun pada 2018.

Halaman:
1 2
      
