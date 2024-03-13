Hasil Barcelona vs Napoli di Babak Pertama: Blaugrana Unggul 2-1 atas Partenopei

BARCELONA - Barcelona menghadapi Napoli di leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Camp Nou, Selasa (13/3/2024) dini hari WIB.

Blaugrana -julukan Barcelona- sementara unggul 2-1 di babak pertama. Fermin Lopez dan Joao Cancelo membawa tim tuan rumah memimpin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Barcelona mencoba menguasai pertandingan sejak menit-menit awal. Skuad arahan Xavi Hernandez mendominasi penguasaan bola atas tim tamu.

Tak butuh waktu lama, Barcelona langsung memimpin saat pertandingan baru 15 menit berjalan. Fermin Lopez membawa Blaugrana unggul setelah memanfaatkan umpan dari Rapinha.

Dua menit berselang, gawang Napoli kembali bobol. Kali ini giliran Joao Cancelo yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut bola liar pantulan dari tiang gawang.