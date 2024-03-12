5 Anak Emas Shin Tae-yong yang Tak Lagi Diandalkan di Timnas Indonesia Gara-Gara Pemain Naturalisasi, Nomor 1 sang Kapten!

Berikut 5 anak emas Shin Tae-yong yang tak lagi diandalkan di Timnas Indonesia gara-gara pemain naturalisasi. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 anak emas Shin Tae-yong yang tak lagi diandalkan di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Shin Tae-yong baru saja memanggil 28 pemain untuk menghadapi laga kontra Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Dari 28 pemain yang dipanggil, 10 di antaranya merupakan pemain-pemain naturalisasi. Kehadiran 10 pemain naturalisasi ini memaksa para pemain yang dulunya menghuni skuad Timnas Indonesia, tak lagi dipanggil Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 anak emas Shin Tae-yong yang tak lagi diandalkan di Timnas Indonesia gara-gara pemain naturalisasi:

5. Rachmat Irianto





Rachmat Irianto mendapatkan debut bersama Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong pada 3 Juni 2021. Sejak saat itu, gelandang Persib Bandung ini mencatatkan 30 penampilan bersama Timnas Indonesia.

Namun, Rachmat Irianto tak lagi dipanggil setelah Ivar Jenner eksis di lini tengah Timnas Indonesia. Rachmat irianto semakin terjepit setelah dalam waktu dekat Timnas Indonesia diperkuat Thom Haye.

4. Alfeandra Dewangga





Alfeandra Dewangga merupakan bek andalan Shin Tae-yong di Piala AFF 2020. Pemain milik PSIS Semarang ini juga bisa diandalkan sebagai gelandang bertahan atau fullback kiri.

Namun, Alfeandra Dewangga tak lagi diandalkan semenjak Elkan Baggott mulai nyetel di lini pertahanan Timnas Indonesia. Kondisinya semakin parah setelah gabung Jordi Amat bergabung dengan skuad Garuda pada Desember 2022.