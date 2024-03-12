Sudah Ambil Sumpah WNI, Erick Thohir Pastikan Nathan Tjoe-A-On Tinggal Urus Pindah Federasi Sebelum Bela Timnas Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan Nathan Tjoe-A-On tinggal menjalani perpindahan federasi sepakbola dari Belanda (KNVB) ke Indonesia. Setelah itu, pemain tersebut baru akan bisa membela Timnas Indonesia.

Pemain SC Heerenveen itu sudah menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Senin 11 Maret 2024 malam WIB. Namun, pemain itu harus melengkapi berbagai berkas agar dapat membela Timnas Indonesia.

Erick mengatakan Nathan sedang menyelesaikan pembuatan dokumen kependudukan. Hal itu sebagai bukti kepada pemerintah, pemain tersebut sudah sah sepenuhnya menjadi warga negara Indonesia (WNI).

"Hari ini Nathan sudah diproses juga untuk mendapatkan paspor dan KTP sebagai WNI. Satu langkah lagi yaitu mengurus perpindahan federasi untuk Nathan bisa membela timnas Indonesia," kata Erick, dilansir dari laman PSSI, Selasa (12/3/2024).

Menteri BUMN itu memberikan apresiasi terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintahan yang telah mendukung proses naturalisasi tersebut. Sebab, pemain itu dibutuhkan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia.