Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sudah Ambil Sumpah WNI, Erick Thohir Pastikan Nathan Tjoe-A-On Tinggal Urus Pindah Federasi Sebelum Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:28 WIB
Sudah Ambil Sumpah WNI, Erick Thohir Pastikan Nathan Tjoe-A-On Tinggal Urus Pindah Federasi Sebelum Bela Timnas Indonesia
Nathan Tjoe-A-On sudah resmi menjadi WNI (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan Nathan Tjoe-A-On tinggal menjalani perpindahan federasi sepakbola dari Belanda (KNVB) ke Indonesia. Setelah itu, pemain tersebut baru akan bisa membela Timnas Indonesia.

Pemain SC Heerenveen itu sudah menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Senin 11 Maret 2024 malam WIB. Namun, pemain itu harus melengkapi berbagai berkas agar dapat membela Timnas Indonesia.

Nathan Tjoe-A-On

Erick mengatakan Nathan sedang menyelesaikan pembuatan dokumen kependudukan. Hal itu sebagai bukti kepada pemerintah, pemain tersebut sudah sah sepenuhnya menjadi warga negara Indonesia (WNI).

"Hari ini Nathan sudah diproses juga untuk mendapatkan paspor dan KTP sebagai WNI. Satu langkah lagi yaitu mengurus perpindahan federasi untuk Nathan bisa membela timnas Indonesia," kata Erick, dilansir dari laman PSSI, Selasa (12/3/2024).

Menteri BUMN itu memberikan apresiasi terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintahan yang telah mendukung proses naturalisasi tersebut. Sebab, pemain itu dibutuhkan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659247/media-thailand-sebut-sea-games-2025-jadi-event-olahraga-paling-mengecewakan-dalam-sejarah-scg.webp
Media Thailand Sebut SEA Games 2025 Jadi Event Olahraga Paling Mengecewakan dalam Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_futsal_indonesia_evan_soumilena.jpg
Piala Asia Futsal 2026 Resmi Digelar di Jakarta, FFI Gandeng Pemprov DKI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement