HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Jadwal Tiba Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On di Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |14:39 WIB
Ini Jadwal Tiba Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On di Indonesia
Thom Haye tiba di Indonesia malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

THOM Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On diperkirakan tiba di Indonesia pada Senin (11/3/2024) pukul 22.00 WIB. Kabar itu disampaikan akun Instagram @futboll.indonesiaa.

"Kini Ragnar Oratmangoen,Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On sedang perjalanan menuju Tanah Air Indonesiaa! Mereka flight sekitar jam 4 pagi waktu Indonesia dan akan tiba di Indonesia Sekitar Pukul 22.00 WIB,” tulis akun Instagram @futboll.indonesiaa.

Ragnar Oratmangoen, Thim Haye dan Nathan Tjoe diperkirakan tiba di Indonesia malam ini pukul 22.00 WIB. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Ragnar Oratmangoen, Thom Haye dan Nathan Tjoe diperkirakan tiba di Indonesia malam ini pukul 22.00 WIB. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

“Mereka dalam satu pesawat yang sama! SAFE FLIGHT!,” lanjut laporan di atas.

Sejauh ini belum diketahui kapan Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On akan mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, mengupayakan agar Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On mengambil sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024.

Pernyataan Zainudin Amali cukup mengejutkan. Sebab, pihak PSSI meminta tolong Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk membuka kantornya, meski sang kantor tengah tutup efek tanggal merah.

Jika akhirnya pengambilan sumpah tidak bisa dilakukan besok, diharapkan pengambilan sumpah dapat dilakukan pada Rabu, 13 Maret 2024. Sekadar diketahui, Rabu 13 Maret 2024 merupakan batas akhir pendaftaran pemain Timnas Indonesia vs Vietnam.

