HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Timnas Indonesia yang Hampir Diperkuat Pemain Keturunan Lebih Hebat dari Thom Haye

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |08:48 WIB
Kisah Timnas Indonesia yang Hampir Diperkuat Pemain Keturunan Lebih Hebat dari Thom Haye
Thom Haye berpotensi tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Timnas Indonesia yang hampir diperkuat pemain keturunan lebih hebat dari Thom Haye menarik untuk di bahas. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah gencar memanggil pemain keturunan untuk bergabung ke Timnas Indonesia.

Terbaru ada tiga nama yang sudah mendapat status kewarganegaraan Indonesia (WNI). Mereka adalah Thom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangoen.

Nama pertama diyakini bakal memberikan dampak besar di lini tengah Skuad Garuda. Thom Haye sendiri saat ini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen.

Siapa sangka, Timnas Indonesia ternyata pernah hampir diperkuat pemain keturunan dengan kualitas lebih hebat dari Thom Haye. Pemain yang dimaksud adalah Tijjani Reijnders.

Saat ini Tijjani Reijnders bermain untuk raksasa Italia, AC Milan. Dia menjadi salah satu gelandang andalan Rossoneri -julukan AC Milan- musim ini dengan tampil sebanyak 37 kali dan mengoleksi tiga gol serta tiga assist.

Pemain berdarah Maluku ini sebenarnya sempat mendapat tawaran dari PSSI untuk dinaturalisasi pada awal 2022 lalu. Bahkan, Shin Tae-yong sendiri yang meminta agar Tijjani Reijnders mau membela skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
