HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah David da Silva, Pentolan Persib Bandung Ini Sukses jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang sejarah Liga 1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |15:07 WIB
Kisah David da Silva, Pentolan Persib Bandung Ini Sukses jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang sejarah Liga 1
David da Silva menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga 1 yang bergulir sejak 2017 (Foto: Instagram/@persib_officialstore)
A
A
A

KISAH David da Silva, pentolan Persib Bandung ini sukses jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga 1 menarik untuk diulas. Sebab, striker asal Brasil itu mampu melampaui sejumlah nama pesepakbola tajam.

Liga 1 diketahui bergulir sejak 2017. Sebelumnya, kompetisi kasta teratas di Indonesia itu diberi nama Liga Indonesia. Penamaan ulang itu terjadi seiring pergantian operator ke PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

David da Silva membuka keunggulan Persib Bandung atas Barito Putera 1-0 (Foto: Persib Bandung/Susanto Nurhadi Permana)

David sendiri sudah beredar di Liga 1 sejak 2017 bersama Persebaya Surabaya dan kini Persib Bandung. Pesepakbola berusia 34 tahun itu kini telah mengoleksi 85 gol dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga 1!

Menurut statistik Transfermarkt, torehan gol David itu setara dengan Ilija Spasojevic. Penyerang naturalisasi itu juga telah mengoleksi 85 gol sepanjang berkiprah di Liga 1 (sejak 2017).

Dua gol tambahan David berasal dari laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Sabtu 9 Maret 2024 sore WIB. Ia memborong dua gol kemenangan Maung Bandung dengan skor 2-1 sehingga koleksinya kini menjadi 85 buah.

David melewati sejumlah nama penyerang beken yang pernah tampil di Indonesia pada era Liga 1. Di bawahnya dan Spaso, ada nama Beto Goncalves yang mengoleksi 72 gol.

Halaman:
1 2
      
