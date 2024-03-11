Ingin Nusantara United Segera Promosi ke Liga 1, El Rumi Rela Turun Langsung Cari Pemain Berkualitas

BEKASI - Presiden Nusantra United FC, El Rumi, berharap timnya bisa segera promosi ke Liga 1. Untuk itu, ia mau Nusantara United dapat tampil baik di Liga 2 2024-2025 mendatang.

Demi bisa tampil baik, El Rumi sadar Nusantara United membutuhkan skuad yang mumpuni. Karena itu, El Rumi ikut berjuang mencari pemain berkualitas untuk Nusantara United menyambut musim yang baru.

Sebagai informasi, tim yang diproyeksikan bermarkas di ibukota Nusantara tersebut sedang melakukan seleksi pemain terbuka. Seleksi itu berlangsung pada 8–10 Maret 2024 di Garudayaksa Football Academy, Cisaat, Kabupaten Bekasi.

Sebanyak 600 pemain yang merupakan pesepakbola muda kelahiran 2004–2008 ambil bagian. Mereka diberikan kesempatan selama tiga hari untuk membuktikan diri di hadapan tim pengembangan usia muda Nusantara United.

Seleksi tahap pertama NUFC ini dipantau langsung El Rumi. Tidak hanya itu, seleksi tersebut turut kedatangan tim pelatih dari Aspire Academy Qatar.

"Progres kami sangat baik pada musim lalu. Tentu kami ingin tampil lebih baik lagi musim depan untuk target menembus Liga 1,” ucap El Rumi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Senin (11/3/2024).