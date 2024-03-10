Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Elkan Baggott Bicara soal Liga 1 hingga Antusiasme Suporter

ELKAN Baggott bicara banyak hal soal Liga 1 hingga antusiasme suporter Timnas Indonesia dalam wawancara bersama klub Bristol Rovers. Hal itu diutarakan jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam.

Menurut Baggott, seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan sangat antusias dengan sepakbola. Mereka selalu mengikuti perkembangan olahraga itu baik dalam negeri maupun mancanegara.

Baggott mengaku sudah merasakan gairah tinggi itu sejak memperkuat Timnas Indonesia pada 2020 di Timnas Indonesia U-19. Dukungan selalu mengalir kepadanya dalam setiap pertandingan yang dilakoni.

"Menurut saya, ini adalah negara di mana seluruh wilayahnya sangat menyukai sepakbola. Jadi ya mungkin ke mana pun Anda pergi di Indonesia, mungkin akan selalu ada orang yang mengikuti perkembangan tim nasional," papar Baggott dikutip dari wawancara resmi klub, Minggu (10/3/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 21 tahun itu merasa antusiasme tinggi tersebut berimbas pada peningkatan kualitas kompetisi Liga 1. Atmosfer pertandingan sangat meriah mengingat fanatiknya suporter.

"Anda tahu setiap tempat di Indonesia juga masing-masing memiliki tim yang bermain di liga (Liga 1) di sana. Jadi menurut saya ini melibatkan komunitas dan semua orang di sana menyukai sepakbola," tukas Baggott.