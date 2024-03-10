Elkan Baggott Main 90 Menit, Bristol Rovers Tumbang 0-3 dari Derby County

BRISTOL - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott dipercaya bermain penuh alias 90 menit saat Bristol Rovers melawan Derby County di pekan ke-37 League One 2023-2024, pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB. Sayangnya, Baggott gagal selamatkan Bristol dari kekalahan karena kalah dari Derby County.

Kekalahan itu pun cukup menyakitkan. Sebab dalam laga yang dihelat di Memorial Stadium, Elkan Baggott cs terbantai 0-3 oleh tim tamu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Derby County memiliki peluang bagus untuk memimpin pada awal babak pertama, tetapi tendangan Tom Barkhuizen masih bisa diblok kiper Bristol Rovers, Jed Ward. Sementara pada menit kesembilan, Elkan Baggott harus menjatuhkan salah satu pemain Derby County untuk membuat lini pertahan Bristol Rovers aman dari serangan.

Sementara usaha Kamil Conteh untuk membawa Bristol Rovers memimpin pada menit ke-14 masih gagal, setelah sundulanya melambung tinggi. Sedangkan tendangan kaki kiri Conor Hourihane belum mampu membuat Derby Country memimpin pada menit ke-16, setelah Jed Ward kembali melakukan penyelamatan.

Elkan Baggott membuat penyelamatan pada menit ke-29, setelah menghalau tendangan bebas pemain Derby County. Sementara pada menit ke-35, Jed Ward masih bisa menepis tendangan Curtis Nelson.

Meski mendapatkan beberapa serangan, tetapi Bristol Rovers mampu menunjukan pertahan solid. Alahsilm Bristol Rovers dan Derby County bermain imbang 0-0.