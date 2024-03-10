Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Main 90 Menit, Bristol Rovers Tumbang 0-3 dari Derby County

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |00:30 WIB
Elkan Baggott Main 90 Menit, Bristol Rovers Tumbang 0-3 dari Derby County
Pemain Bristol Rovers, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/official_brfc)
A
A
A

BRISTOL - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott dipercaya bermain penuh alias 90 menit saat Bristol Rovers melawan Derby County di pekan ke-37 League One 2023-2024, pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB. Sayangnya, Baggott gagal selamatkan Bristol dari kekalahan karena kalah dari Derby County.

Kekalahan itu pun cukup menyakitkan. Sebab dalam laga yang dihelat di Memorial Stadium, Elkan Baggott cs terbantai 0-3 oleh tim tamu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Derby County memiliki peluang bagus untuk memimpin pada awal babak pertama, tetapi tendangan Tom Barkhuizen masih bisa diblok kiper Bristol Rovers, Jed Ward. Sementara pada menit kesembilan, Elkan Baggott harus menjatuhkan salah satu pemain Derby County untuk membuat lini pertahan Bristol Rovers aman dari serangan.

Sementara usaha Kamil Conteh untuk membawa Bristol Rovers memimpin pada menit ke-14 masih gagal, setelah sundulanya melambung tinggi. Sedangkan tendangan kaki kiri Conor Hourihane belum mampu membuat Derby Country memimpin pada menit ke-16, setelah Jed Ward kembali melakukan penyelamatan.

Elkan Baggott

Elkan Baggott membuat penyelamatan pada menit ke-29, setelah menghalau tendangan bebas pemain Derby County. Sementara pada menit ke-35, Jed Ward masih bisa menepis tendangan Curtis Nelson.

Meski mendapatkan beberapa serangan, tetapi Bristol Rovers mampu menunjukan pertahan solid. Alahsilm Bristol Rovers dan Derby County bermain imbang 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658065/klasemen-medali-sea-games-2025-indonesia-pastikan-finis-runnerup-hvw.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Pastikan Finis Runner-up
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/menpora_erick_thohir.jpg
Target Terlewati! Erick Thohir Ungkap Kebangkitan Besar Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement