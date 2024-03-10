Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Main Cantik, Sandy Walsh Bantu KV Mechelen Menang 3-1 atas KVC Westerlo

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |05:38 WIB
Main Cantik, Sandy Walsh Bantu KV Mechelen Menang 3-1 atas KVC Westerlo
Pemain KV Mechelen, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

MECHELEN - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh bermain apik kala membantu klubnya, KV Mechelen menang atas KVC Westerlo, pada Sabtu 9 Maret 2024 kemarin. Bermain selama 90 menit, Walsh ikut berkontribusi atas kemenangan 3-1 Mechelen atas tim tamu di pekan ke-29 Liga Belgia 2023-2024 tersebut.

KV Mechelen sukses memimpin dua gol pada babak pertama melalui Kerim Mrabti (11', 37') dalam pertandingan yang digelar di Achter de Kazerne Stadium. Kemudian, Patrick Pflucke (73') menjauhkan keunggulan KV Mechelen. Sedangkan Jordan Bos (90') menipiskan kekalahan KVC Westerlo.

Sementara dalam laga tersebut, Sandy Walsh mendapatkan rating 6.7 dari Sofascore. Kendati demikian, ia mampu menunjukan performa apik dengan dua kali menggagalkan peluang KVC Westerlo, memblok serangan lawan, serta dua kali melakukan tekel.

Sandy Walsh juga melakukan 64 sentuhan bola dengan 84 persen passing akurat. Selain itu, dua dari lima percobaanya umpang panjang akuratnya berhasil.

Sandy Walsh

Kemudian, Sandy Walsh juga mampu memenangkan dua dari tiga duel di area pertahan KV Mechelen dan dua dari tiga duel udara. Sayangnya, Sandy Walsh kehilangan penguasaan bola sebanyak 14 kali.

