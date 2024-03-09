Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Main 60 Menit, Port FC vs Uthai Thani Berakhir 3-3

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:24 WIB
Asnawi Mangkualam Main 60 Menit, Port FC vs Uthai Thani Berakhir 3-3
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

BANGKOK - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam dipercaya main sejak menit pertama oleh pelatih Port FC, Rangsan Viwatchaichok saat melawan Uthai Tani di pekan ke-21 Liga Thailand 2023-2024. Asnawi yang bermain selama 60 menit itu pun hanya bisa membantu Port FC imbang 3-3 kontra tim tamu.

Ya, Port FC hanya bisa membawa pulang satu poin saja gara-gara hasil seri dalam pertandingan yang digelar PAT Stadium, pada Sabtu (9/3/2024) tersebut. Asnawi yang main sejak awal pun ditarik di menit 61 untuk digantikan dengan Tanasith Siripala.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertindak sebagai tim tamu, Uthai Thani justru mendominasinya jalannya pertandingan saat laga baru berjalan lima menit. Sementar Port FC membuat lini pertahan Uthai Thani dalam bahaya pada menit kesembilan, tetapi umpan Asnawi Mangkualam masih bisa diantisipasi salah satu pemain bertahan lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658021/mencari-penerus-tiga-srikandi-1360-pemanah-bertarung-di-kejurnas-panahan-antarklub-2025-fah.webp
Mencari Penerus Tiga Srikandi: 1.360 Pemanah Bertarung di Kejurnas Panahan Antarklub 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/cristian_chivu.jpg
Chivu Tetap Puas Meski Inter Tersingkir Dramatis dari Piala Super Italia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement