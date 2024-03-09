Asnawi Mangkualam Main 60 Menit, Port FC vs Uthai Thani Berakhir 3-3

BANGKOK - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam dipercaya main sejak menit pertama oleh pelatih Port FC, Rangsan Viwatchaichok saat melawan Uthai Tani di pekan ke-21 Liga Thailand 2023-2024. Asnawi yang bermain selama 60 menit itu pun hanya bisa membantu Port FC imbang 3-3 kontra tim tamu.

Ya, Port FC hanya bisa membawa pulang satu poin saja gara-gara hasil seri dalam pertandingan yang digelar PAT Stadium, pada Sabtu (9/3/2024) tersebut. Asnawi yang main sejak awal pun ditarik di menit 61 untuk digantikan dengan Tanasith Siripala.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertindak sebagai tim tamu, Uthai Thani justru mendominasinya jalannya pertandingan saat laga baru berjalan lima menit. Sementar Port FC membuat lini pertahan Uthai Thani dalam bahaya pada menit kesembilan, tetapi umpan Asnawi Mangkualam masih bisa diantisipasi salah satu pemain bertahan lawan.