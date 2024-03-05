Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Asnawi Mangkualam Masuk Tim Terbaik di Pekan Ke-20 Liga Thailand 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:34 WIB
Breaking News: Asnawi Mangkualam Masuk Tim Terbaik di Pekan Ke-20 Liga Thailand 2023-2024
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

PEMAIN Port FC, Asnawi Mangkualam berhasil masuk ke dalam tim terbaik di pekan ke-20 Liga Thailand 2023-2024. Kapten Timnas Indonesia itu tepatnya terpilih mengisi slot fullback kanan terbaik di antara para pemain yang mengisi posisi tersebut pada pekan ke-20 kemarin.

Untuk yang belum tahu, Asnawi Mangkualam bergabung dengan Port FC pada Januari 2024 dengan status bebas transfer, setelah kontraknya bersama Jeonnam Dragons berakhir. Bersama Port FC, Asnawi Mangkualam mendapatkan kesempatan bermain di bawah 30 menit di tiga laga.

Kendati demikian, Asnawi Mangkualam pun berhasil membuat pelatihnya kagum dan memberikan kesempatan bermain sejak menit awal. Namun, Port FC bermain imbang 0-0 dengan Khon Kaen United di pekan ke-20 Liga Thailand 2023-2024 di Khon Kaen Province Stadium, Sabtu (2/3/2024).

Meski gagal membawa Port FC meraih kemenangan, Asnawi Mangkualam mampu menunjukan performa apik. Bahkan, ia masuk ke dalam tim terbaik di pekan ke-20 Liga Thailand.

Asnawi Mangkualam masuk tim terbaik di pekan ke-20 Liga Thailand 2023-2024

Bermain di posisi sayap kiri, tetapi Asnawi Mangkualam masih bisa menunjukan performa gemilang. Bahkan, Sofascore memberikan Asnawi Mangkualam nilai 7.6 meski hanya bermain selama 87 menit.

Asnawi Mangkualam melakukan 63 kali sentuhan bola dengan 69 persen passing akurasi. Kemudian, ia berhasil memberikan tiga dari tujuh umpan jauhnya kepada rekan-rekannya.

Halaman:
1 2
      
