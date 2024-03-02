Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2023-2024: Asnawi Mangkualam Main 87 Menit, Skor 0-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:15 WIB
Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2023-2024: Asnawi Mangkualam Main 87 Menit, Skor 0-0
Asnawi Mangkualam bermain 74 menit pada laga Khon Khaen United vs Port FC (Foto: Instagram/@portfc_official)
A
A
A

KHON KAEN – Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Khon Kaen Provincial Stadium, Khon Kaen, Thailand, Sabtu (2/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Dalam laga itu Asnawi Mangkualam dipercaya tampil sebagai starter. Kapten Timnas Indonesia bermain selama 87 menit.

Asnawi Mangkualam

Jalannya Pertandingan

Khon Kaen United bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim tuan rumah nampak nyaman menguasai jalannya pertandingan, dan melancarkan serangan masif ke pertahanan Port FC.

Namun, Port FC berhasil mempertahankan gawangnya dengan baik. Asnawi Mangkualam yang diturunkan sejak awal bertugas untuk membantu pertahanan dan lini serang sekaligus. Dengan skema 3-4-3, pelatih Rangsan Viwatchairok menaruh Asnawi sedikit lebih ke depan.

Bek sayap Timnas Indonesia itu ditaruh di sisi kiri lini tengah Port FC. Di sisi lain, Port Lions -julukan Port FC- mulai berani untuk melancarkan serangan. Tim posisi kedua Liga Thailand itu kini mendominasi pertandingan.

Namun sayang, tidak ada gol yang berhasil tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, Port Lions bermain lebih berani sejak awal pertandingan.

Mereka berhasil melepaskan sejumlah tembakkan spekulatif yang mengancam gawang Khon Kaen United. Namun begitu, belum ada gol tercipta hingga memasuki pertengahan paruh kedua.

