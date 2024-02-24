Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Port FC vs Trat FC di Liga Thailand 2023-2024: Main di Ujung Laga, Asnawi Mangkualam Bantu Port Lions Menang 1-0

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |21:33 WIB
Hasil Port FC vs Trat FC di Liga Thailand 2023-2024: Main di Ujung Laga, Asnawi Mangkualam Bantu Port Lions Menang 1-0
Asnawi Mangkualam saat bermain untuk Port FC. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

BANGKOK - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam turut membantu timnya, Port FC menang atas Traf FC di pekan ke-19 Liga Thailand 2023-2024, pada Sabtu (24/2/2024) malam WIB. Bermain di PAT Stadium, Bangkok, Thailand, tim berjuluk Port Lions itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Asnawi pun ikut membantu dalam kemenangan penting Port FC tersebut. Hanya saja, Asnawi Mangkualam bermain dari bangku cadangan dan dimainkan pada menit ke-90 untuk menggantikan Worachit Kanitsribampen.

Adapun, gol kemenangan Port FC dalam laga ini disumbangkan oleh Pathompol Charoenrattanapirom pada menit ke-19.

Jalannya Pertandingan

Sepanjang pertandingan, Port FC tampil agresif di kandangnya sendiri. Tercatat, klub Asnawi Mangkualam itu tekah menguasai penguasaan bola sebanyak 53% berbanding 47% milik Trat FC.

Namun, Port FC hanya melepaskan 13 percobaan berbanding 14 kali milik tim tamu. Dari 13 peluang itu, 4 di antaranya on target, sementara Trat FC telah melepaskan 7 kali on target.

Asnawi Mangkualam

Artinya, dari segi peluang Trat FC lebih banyak ketimbang tuan rumah Port FC. Namun, klub Asnawi Mangkualam bermain lebih efektif sehingga mampu memenangkan pertandingan.

Laga Port FC vs Trat FC menjadi penampilan ketiga dari Asnawi Mangkualam untuk klub Thailand tersebut. Sebelumnya, kapten Timnas Indonesia itu telah dua kali masuk sebagai pemain pengganti Port FC dihadapkan pada lawan mudah secara klasemen.

Telusuri berita bola lainnya
