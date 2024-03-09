Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |06:53 WIB
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang akan digelar pada 21 dan 26 Maret 2024 itu akan disiarkan live di RCTI.

Ya, pasukan Shin Tae-yong akan kembali berlaga pada bulan ini. Mereka akan melawan Timnas Vietnam dua kali dalam matchday ketiga dan keempat Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Kemenangan tentu saja jadi target Timnas Indonesia dalam laga ini demi menjaga asa menembus putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda kini masih terpuruk di dasar klasemen sementara Grup F dengan raihan 1 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Demi menang, Shin Tae-yong memanggil para pemain terbaiknya ke skuad Timnas Indonesia. Total, ada 28 pemain yang telah diumumkan PSSI masuk daftar panggilan Shin Tae-yong jelang melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Beberapa pemain andalan yang langganan dipanggil kembali masuk daftar. Di antaranya, ada Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, Egy Maulana Vikri, Pramata Arhan, Rizky Ridho, hingga Yakob Sayuri.

Selain itu, Shin Tae-yong juga memanggil nama-nama baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ada sederet pemain keturunan yang dipanggil, yakni Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen, dan juga Thom Haye.

Sejatinya, tiga nama terakhir pemain keturunan itu diketahui belum resmi berstatus warga negara Indonesia (WNI). Tetapi, proses naturalisasi mereka terus dikebut demi bisa membela Timnas Indonesia.

Dengan skuad tersebut, akankah Timnas Indonesia tampil lebih tangguh saat melawan Vietnam? Diketahui, modal apik sendiri dimiliki skuad Garuda usai mengalahkan Vietnam di fase grup Piala Asia 2023 yang berlangsung pada awal 2024 dengan skor 1-0.

