4 Pemain Timnas Indonesia yang Panen Gelar di Negara Tetangga, Nomor 1 Legenda Persija Jakarta

EMPAT Pemain Timnas Indonesia yang panen gelar di negara tetangga akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas yang pernah bermain di Liga Malaysia.

Kali ini Okezone akan membahas empat pemain Timnas Indonesia yang panen gelar di negara tetangga. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut daftarnya.

4. Elie Aiboy





Pertama ada nama Elie Aiboy yang pernah bersinar bersama klub asal Malaysia, Selangor FC. Elie Aiboy berseragam Selangor FC pada periode berbeda yakni 2005-2007 dan 2008-2009.

Pada 2005, Elie Aiboy membawa Selangor FC merebut treble winner. Eks Timnas Indonesia itu membawa klubnya menjadi juara di tiga ajang penting yakni Liga Premier Malaysia (kasta kedua), Piala Malaysia, dan Piala FA Malaysia.

3. Syahrian Abimanyu





Syarian Abimanyu juga menjadi salah satu pesepakbola Indonesia yang punya prestasi cukup baik di negara tetangga. Abi -sapaan akrab Syahrian Abimanyu- diketahui sempat berseragam Johor Darul Takzim (JDT) pada 2020 lalu.

Pada musim pertamanya, dia berhasil membawa JDT meraih trofi Liga Malaysia 2020-2021. Sayang, kariernya bersama JDT tak bertahan lama karena sempat dipinjamkan ke klub Australia, Newcastle. Sang pemain kemudian kembali ke Persija Jakarta pada 2022 lalu dan menjadi salah satu andalan pelatih Thomas Doll saat ini.