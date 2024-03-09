Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Panen Gelar di Negara Tetangga, Nomor 1 Legenda Persija Jakarta

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:14 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia yang Panen Gelar di Negara Tetangga, Nomor 1 Legenda Persija Jakarta
Bambang Pamungkas saat bermain untuk Selangor FC (Foto: Semuanyabola)
A
A
A

EMPAT Pemain Timnas Indonesia yang panen gelar di negara tetangga akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas yang pernah bermain di Liga Malaysia.

Kali ini Okezone akan membahas empat pemain Timnas Indonesia yang panen gelar di negara tetangga. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut daftarnya.

4. Elie Aiboy


Pertama ada nama Elie Aiboy yang pernah bersinar bersama klub asal Malaysia, Selangor FC. Elie Aiboy berseragam Selangor FC pada periode berbeda yakni 2005-2007 dan 2008-2009.

Pada 2005, Elie Aiboy membawa Selangor FC merebut treble winner. Eks Timnas Indonesia itu membawa klubnya menjadi juara di tiga ajang penting yakni Liga Premier Malaysia (kasta kedua), Piala Malaysia, dan Piala FA Malaysia.

3. Syahrian Abimanyu


Syarian Abimanyu juga menjadi salah satu pesepakbola Indonesia yang punya prestasi cukup baik di negara tetangga. Abi -sapaan akrab Syahrian Abimanyu- diketahui sempat berseragam Johor Darul Takzim (JDT) pada 2020 lalu.

Pada musim pertamanya, dia berhasil membawa JDT meraih trofi Liga Malaysia 2020-2021. Sayang, kariernya bersama JDT tak bertahan lama karena sempat dipinjamkan ke klub Australia, Newcastle. Sang pemain kemudian kembali ke Persija Jakarta pada 2022 lalu dan menjadi salah satu andalan pelatih Thomas Doll saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658101/diananda-choirunisa-anak-dalam-kandungan-saya-bantu-raih-emas-di-sea-games-2025-naa.webp
Diananda Choirunisa: Anak dalam Kandungan Saya Bantu Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Masa Depan Marcus Rashford di Barcelona Masuki Babak Baru Dipengaruhi Kontrak Hansi Flick
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement