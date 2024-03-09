Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Klik di Sini!

Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Persib)

LINK live streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga lanjutan pekan ke-28 musim ini.

Persib Bandung menjamu Persija Jakarta di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2023). Pertandingan akan dimulai pukul 15.00 WIB.

Gengsi tinggi akan mewarnai laga sore nanti. Sejarah rivalitas Persib Bandung vs Persija Jakarta dipastikan membuat pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak awal.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sedikit diuntungkan. Sebab, pertandingan telah diputuskan berlangsung tanpa penonton.

Artinya, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- akan bermain tanpa mendapat dukungan langsung di tribun dari para fans fanatik mereka, Bobotoh. Meski demikian, poin penuh tetap menjadi target utama tim tuan rumah.