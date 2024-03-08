Mimpi Besar PSSI: Timnas Indonesia U-23 Diharapkan Lolos ke Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Erick Thohir selaku Ketua Umum (Ketum) PSSI, mengungkapkan mimpi besar yang dimiliki oleh federasi sepakbola Indonesia. Salah satu harapan terbesar adalah lolosnya Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024.

Hal tersebut diungkapkan Erick dalam Dialog Olahraga Menjaga Merah Putih yang merupakan rangkaian acara dalam rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) 2024. Acara tersebut berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024) siang WIB.

“Saya juga berharap, sebagai ketua PSSI, sedang berusaha siapa tahu sepak bola bisa lolos Olimpiade (2024). Kalau ternyata benar di Piala Asia U-23 (2024) kita bisa lolos grup, delapan besar dan bisa naik ke empat besar, tiganya itu lolos olimpiade, artinya apa? kami di PSSI punya mimpi besar,” kata Erick dalam sambutannya.

Ya, Timnas Indonesia U-23 saat ini memang masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebab, mereka akan berpartisipasi di ajang Piala Asia U-23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang.

Dari jalur Piala Asia U-23 2024, ada tiga tiket yang dapat langsung membawa negara yang lolos ke Paris 2024. Mereka adalah sang juara, runner up dan tim peringkat ketiga.

Sedangkan tim yang berada di peringkat keempat, masih memiliki harapan untuk melaju ke Paris 2024. Namun, mereka harus melewati satu pertandingan kualifikasi lebih dulu melawan wakil dari Afrika.