Media Vietnam Sebut Jumlah Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Pecahkan Rekor!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti pemanggilan 28 pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menariknya, mereka menyebut jumlah pemain naturalisasi yang dipanggil sudah mencapai rekor!

Pelatih Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Timnas Vietnam. Terdapat 10 pemain naturalisasi di dalam daftar panggil tersebut.

Sejumlah nama merupakan wajah lama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Jordi Amat, Marc Klok, Rafael Struick, dan Sandy Walsh. Sementara itu, terselip empat pemain baru yakni Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Jay Idzes.

Berkas naturalisasi Nathan, Ragnar, dan Thom, baru saja disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis 7 maret 2024 siang WIB. Mereka kini tinggal menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI dan menanti rampungnya surat perpindahan federasi.

Ada kemungkinan pula Nathan, Ragnar, dan Thom, belum akan tampil di laga melawan Vietnam. Namun, jauh-jauh hari, Soha sudah menyebut jumlah pemanggilan ini memecahkan rekor pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia.

"Tim Indonesia melengkapi daftar pemain untuk melawan Vietnam. Bintang naturalisasi mencapai rekor!" tulis judul artikel media tersebut, dikutip pada Jumat (8/3/2024).