2 Pemain Persib Bandung Ini Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

SEBANYAK 2 pemain Persib Bandung dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pemain ini menjadi pemain yang masih bertahan di tengah gempuran banyaknya pemain abroad.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama langganan seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marselino Ferdinan masuk ke dalam daftar.

(Thom Haye segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thomhaye)

Para pemain naturalisasi anyar seperti Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen juga tak luput dari pemanggilan. Dengan daftar pemain yang ada, skuad Indonesia terlihat sangat mewah. Ada banyak pemain yang berkarier di luar negeri sehingga membuat skuad Garuda layaknya tim besar. Total, ada 13 pemain yang berstatus pemain abroad.

Hal ini menjadi sesuatu yang positif untuk perkembangan Timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, banyaknya pemain abroad juga membuat pemain-pemain Liga 1 semakin sedikit yang dipanggil.

Contohnya adalah dari Persib Bandung. Pada beberapa waktu lalu, Persib Bandung selalu menyumbangkan setidaknya 4 pemain ke tim nasional. Setelah Ricky Kambuaya hengkang ke Dewa United, maka tim berjuluk pangeran biru menyumbangkan tiga pemain.

Namun, dalam beberapa edisi terakhir termasuk di laga menghadapi Vietnam nanti, hanya ada dua pemain Persib Bandung yang dipanggil. Siapa saja?