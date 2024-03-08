Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Persib Bandung Ini Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |17:20 WIB
2 Pemain Persib Bandung Ini Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Berikut 2 pemain Persib Bandung yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain Persib Bandung dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pemain ini menjadi pemain yang masih bertahan di tengah gempuran banyaknya pemain abroad.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama langganan seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marselino Ferdinan masuk ke dalam daftar.

Thom Haye segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Insdtagram/@thomhaye)

(Thom Haye segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thomhaye)

Para pemain naturalisasi anyar seperti Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen juga tak luput dari pemanggilan. Dengan daftar pemain yang ada, skuad Indonesia terlihat sangat mewah. Ada banyak pemain yang berkarier di luar negeri sehingga membuat skuad Garuda layaknya tim besar. Total, ada 13 pemain yang berstatus pemain abroad.

Hal ini menjadi sesuatu yang positif untuk perkembangan Timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, banyaknya pemain abroad juga membuat pemain-pemain Liga 1 semakin sedikit yang dipanggil.

Contohnya adalah dari Persib Bandung. Pada beberapa waktu lalu, Persib Bandung selalu menyumbangkan setidaknya 4 pemain ke tim nasional. Setelah Ricky Kambuaya hengkang ke Dewa United, maka tim berjuluk pangeran biru menyumbangkan tiga pemain.

Namun, dalam beberapa edisi terakhir termasuk di laga menghadapi Vietnam nanti, hanya ada dua pemain Persib Bandung yang dipanggil. Siapa saja?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190834/jordi_amat_bicara_soal_kabar_john_herdman_jadi_pelatih_timnas_indonesia-HfWY_large.jpeg
Jordi Amat Tanggapi Kabar John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657715/aldilajanice-tjen-persembahkan-emas-ke83-indonesia-di-sea-games-2025-hta.webp
Aldila/Janice Tjen Persembahkan Emas ke-83 Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/striker_real_madrid_kylian_mbappe.jpg
Kylian Mbappe Selangkah Samai Rekor Cristiano Ronaldo di Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement