Kisah Radja Nainggolan Ngaku Pernah Ditempeleng Wahyudi Hamisi hingga Diminta untuk Waspada

RADJA Nainggolan mengaku pernah ditempeleng Wahyudi Hamisi hingga diminta untuk waspada terhadapnya. Eks gelandang Timnas Belgia ini ikut meramaikan pembahasan soal Wahyudi Hamisi yang sedang viral di media sosial.

Gelandang bertahan PSS Sleman, Wahyudi Hamisi, menjadi perbincangan hangat atas aksi brutalnya di laga PSS Sleman vs Persebaya Surabaya pada Minggu (3/3/2024). Di laga itu, pemain berusia 26 tahun dengan sengaja menendang kepala pemain Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Akibatnya, ia menuai banyak hujatan dari para pencinta sepakbola karena aksi tak terpujinya tersebut

(Tekel Wahyudi Hamisi kepada Robertino pada 2018. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Aksi brutalnya kepada Bruno Moreira bukanlah pertama kali yang ia lakukan. Pada 2018, pemain asing langganan Liga Indonesia, Robertino Pugliara, juga pernah menjadi korbannya. Kala itu, Wahyudi Hamisi melakukan tekel superkeras yang membuat Robertino Pugliara cedera parah hingga memutuskan pensiun dari sepakbola.

Belum lama ini, Wahyudi Hamisi telah meminta maaf kepada Bruno Moreira dan juga Persebaya melalui klubnya. Namun, permintaan maaf itu membuatnya menjadi bahan olok-olok netizen yang masih kesal dengan aksi brutalnya.

Tidak hanya itu, permintaan maaf Wahyudi Hamisi juga membuat gelandang Bhayangkara FC, Radja Nainggolan, buka suara. Memberikan komentar diunggahan Instagram video permintaan maaf Wahyudi, eks bintang AS Roma itu mengungkapkan Wahyudi Hamisi juga pernah menamparnya tanpa sebab.

“Orang ini malah menampar saya tanpa alasan. Ia bertindak dan kemudian meminta maaf karena tidak terjadi apa-apa?," tulis Radja Nainggolan di kolom komentar unggahan @goalcomindonesia.