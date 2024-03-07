5 Gol Hantu Paling Kontroversial Sepanjang Sejarah sepakbola, Nomor 1 Awal Teknologi Garis Gawang

Berikut lima gol hantu paling kontroversial dalam sejarah sepakbola (Foto: BBC News)

LIMA gol hantu paling kontroversial sepanjang sejarah sepakbola akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu dicetak Frank Lampard saat memperkuat Timnas Inggris di Piala Dunia 2010.

Momen tersebut adalah terciptanya gol hantu yang dicetak oleh Frank Lampard kala timnas Inggris bersua timnas Jerman pada babak 16 besar. Termasuk gol Lampard, berikut lima gol hantu paling kontroversi sepanjang sejarah sepakbola

5. Luis Garcia (Liverpool vs Chelsea)

Gol Luis Garcia ke gawang Chelsea membawa Liverpool melaju ke Final Liga Champions 2004-2005. Usai pertandinga, Jose Mourinho yang saat itu menjabat sebagai pelatih Chelsea mengatakan gol Luis Garcia sebagai gol hantu.

Juru taktik asal Portugal itu meyakini bahwa gol terseubt tidak sah. Hal tersebut lantaran bola belum melewati garis gawang sebelum Gallas melakukan penyelamatan.

4. Stefan Kiessling (Hoffenheim vs Bayer Leverkusen)

Gol hantu Stefan Kiessling terjadi di laga Hoffenheim vs Bayer Leverkusen pada 2013 lalu. Berkat gol itu, Leverkusen berhasil menang tipis dengan skor akhir 2-1.

Menariknya, Kiessling sendiri tak menyangka gol tersebut disahkan wasit. Dia bahkan sempat kebingungan ketika bola tandukannya yang menyamping dianggap masuk ke gawang.