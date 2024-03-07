Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Arema FC Gagal Menang atas Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |01:35 WIB
Penyebab Arema FC Gagal Menang atas Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024
Laga Arema FC vs Bhayangkara FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PENYEBAB Arema FC gagal menang atas Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 terungkap. Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro, menyebut para pemain Arema FC mengalami kelelahan.

Widodo mengatakan anak asuhnya tidak dalam performa terbaiknya di pertandingan melawan Bhayangkara FC. Jadwal pertandingan liga yang mepet memaksa anak asuhnya harus menggeber tenaga ekstra, dalam tiga pertandingan terakhir.

Arema FC vs Bhayangkara FC

"Pemain juga saya kira tidak dalam top performa, karena mungkin empat pertandingan kita geber terus, tenaganya terus digeber. Tapi inilah sepakbola yang harus kita lewati," ucap Widodo Cahyono Putro, seusai pertandingan pada Rabu 6 Maret 2024.

Memang, Arema FC seharusnya bisa mencetak gol, andai bola tendangan Charles Lokolingoy tak membentur mistar gawang lawan. Meski begitu, Widodo tetap mengapresiasi anak asuhnya yang telah bekerja dan berjuang keras di pertandingan tersebut.

"Tapi, hasil ini patut kita syukuri, teman-teman pemain sudah bekerja keras patut kita syukuri. Kita belum dapat tiga poin tapi kita masih dapat satu poin," ujar Widodo.

