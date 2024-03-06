Hasil Arema FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Berlangsung Sengit, Laga Berakhir 0-0

GIANYAR – Arema FC gagal mengalahkan Bhayangkara FC di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024, pada Rabu (6/3/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, laga yang berlangsung sengit itu tepatnya berakhir tanpa pemenang karena skor akhir 0-0.

Dengan hasil imbang itu, Arema menempati posisi 14 dengan 31 poin dan masih terancam masuk zona degradasi. Sedangkan Bhayangkara lebih parah lagi, sebab mereka masih di posisi ke-17 dengan 19 poin dan masuk ke dalam zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC mencoba mengendalikkan jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Singo Edan -julukan Arema FC- berhasil menciptakan beberapa peluang melalui Charles Lokolingoy, dan Arkhan Fikri.

Namun sayang, penyelesaian akhir yang kurang baik membuat sejumlah peluang terbuang sia-sia. Sementara itu, Bhayangkara FC masih mencari celah untuk melancarkan serangan balik.

The Guardians -julukan Bhayangkara FC- terpantau sulit untuk membongkar pertahanan Arema FC. Pada akhirnya, babak pertama Arema FC versus Bhayangkara FC berakhir tanpa gol.