Kisah Justin Hubner Sempat Lakukan Blunder di Awal, Kini Jadi Pemain Tak Tergantikan di Timnas Indonesia!

KISAH pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, menarik untuk diulas. Pasalnya, ia sempat melakukan blunder fatal di awal debutnya bersama skuad Garuda. Namun, kini ia menjadi pemain yang hampir tak tergantikan di skuad Timnas Indonesia.

Nama Justin Quincy Hubner tidak pernah lepas dari sorotan pencinta sepakbola Tanah Air. Di awal kemunculannya, ia menjadi sosok yang begitu diharapkan memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023.

(Justin Hubner resmi jadi WNI pada Desember 2023. (Foto: PSSI)

Akan tetapi, ajang tersebut batal digelar di Indonesia. Parahnya lagi, batalnya Piala Dunia U-20 2023 membuat Justin Hubner juga batal menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Akhirnya, ia menuai banyak kritikan dari pendukung Indonesia.

Beruntung, pada pengujung 2023 lalu, ia memutuskan kembali bersedia menjalani proses naturalisasi. Alhasil, ia mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) tepat sebelum pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023.

Menjadi pemain paling anyar yang dibawa Shin Tae-yong untuk Piala Asia 2023, Justin Hubner digenjot agar bisa nyetel dengan pola permainan Timnas Indonesia. Ia pun diberikan kesempatan debut di laga uji coba menghadapi Libya.

Pada laga yang digelar di Titanic Stadium, Turki itu, Hubner bermain dari bangku cadangan. Ia baru masuk pada babak kedua. Digadang-gadang menjadi bek yang sangat kukuh, Hubner justru melakukan dua blunder fatal di laga debutnya.