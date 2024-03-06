Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Chelsea Ramakan Perburuan Pelatih Brighton Roberto De Zerbi, Bakal Sikut AC Milan hingga Liverpool?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |02:31 WIB
Chelsea Ramakan Perburuan Pelatih Brighton Roberto De Zerbi, Bakal Sikut AC Milan hingga Liverpool?
Roberto De Zerbi kala menangani Brighton & Hove Albion. (Foto: Reuters)
A
A
A

CHELSEA meramaikan perburuan pelatih Brighton Hove Albion, Roberto De Zerbi. Akankah Chelsea berhasil menyikut pesaing lainnya, termasuk AC Milan dan Liverpool?

Ya, The Blues -julukan Chelsea- dilaporkan memasukkan nama De Zerbi dalam radar mereka. Informasi tersebut didapat menurut laporan Football Italia, Rabu (6/3/2024).

Roberto De Zerbi

Bergabungnya Chelsea praktis membuat peminat De Zerbi semakin banyak. Pelatih asal Italia itu dirumorkan dengan AC Milan, Liverpool, Barcelona, dan Bayern Munich.

Terkhusus AC Milan, kabarnya mereka menjadikan De Zerbi sebagai target nomor satu untuk menggantikan sosok Stefano Pioli. Rossoneri -julukan AC Milan- santer dikabarkan akan menyudahi masa bakti Pioli kendati baru akan berakhir pada 30 Juni 2025.

Namun, Chelsea tampaknya akan merusak ritme AC Milan. The Blues menjadi tim yang dirasa lebih diunggulkan karena mereka yang paling mungkin untuk membayar klausul pelepasan kontrak De Zerbi di Brighton.

Mengingat, pelatih berusia 44 tahun itu masih terikat hingga Juni 2026. Adapun klausul pelepasan De Zerbi sebesar 10 juta poundsterling atau sebesar Rp199 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656639/indra-sjafri-resmi-didepak-pssi-usai-timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-skq.webp
Indra Sjafri Resmi Didepak PSSI usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/atlet_angkat_besi_indonesia_rahmat_erwin_abdullah.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ketujuh, Indonesia Melesat usai Borong 10 Emas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement