Chelsea Ramakan Perburuan Pelatih Brighton Roberto De Zerbi, Bakal Sikut AC Milan hingga Liverpool?

CHELSEA meramaikan perburuan pelatih Brighton Hove Albion, Roberto De Zerbi. Akankah Chelsea berhasil menyikut pesaing lainnya, termasuk AC Milan dan Liverpool?

Ya, The Blues -julukan Chelsea- dilaporkan memasukkan nama De Zerbi dalam radar mereka. Informasi tersebut didapat menurut laporan Football Italia, Rabu (6/3/2024).

Bergabungnya Chelsea praktis membuat peminat De Zerbi semakin banyak. Pelatih asal Italia itu dirumorkan dengan AC Milan, Liverpool, Barcelona, dan Bayern Munich.

Terkhusus AC Milan, kabarnya mereka menjadikan De Zerbi sebagai target nomor satu untuk menggantikan sosok Stefano Pioli. Rossoneri -julukan AC Milan- santer dikabarkan akan menyudahi masa bakti Pioli kendati baru akan berakhir pada 30 Juni 2025.

Namun, Chelsea tampaknya akan merusak ritme AC Milan. The Blues menjadi tim yang dirasa lebih diunggulkan karena mereka yang paling mungkin untuk membayar klausul pelepasan kontrak De Zerbi di Brighton.

Mengingat, pelatih berusia 44 tahun itu masih terikat hingga Juni 2026. Adapun klausul pelepasan De Zerbi sebesar 10 juta poundsterling atau sebesar Rp199 miliar.